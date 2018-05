Galerii: rotarid jagasid andekatele noortele stipendiume

“Pärnu Rotary klubi on 14 aastat välja andnud noortele andekatele sportlastele, loomeinimestele ja eraldi veel noorõpetaja ja noorteprojekti stipendiumi,” rääkis Rotary noortefondi juhatuse esimees Riho Sillaots. “Iga aasta on stipendiumide summa veidi varieerunud, kuid sel aastal on see kokku 6500 eurot.” Noorteprojekti stipendium on Sillaotsa sõnutsi eraldi kategooria, mille eesmärk on koolide või huvigruppide omavaheline kontakt ja linnaruumis ühiste projektide elluviimine, näiteks Brackmanni pargi valgusfestival või nüüdne projekt, mille eesmärk on tõsta teadlikkust Läänemere ja keskkonna suhtes üldiselt.