Lihula kultuurikeskuses näeb noorte kunstnike töid

Väljapanekul osalevad valla lasteaiad, koolid ja käsitööringid aasta jooksul valminud töödega. Sellel aastal on noorte loodu imetlemiseks toodud Virtsust, Kõmsilt, Metskülast, Lõpelt, Koongast ja Lihulast. Elismäe sõnutsi on kõige nooremad osalejad kolmeaastased lasteaialapsed ja kõige vanemad 8.–9. klasside õpilased.

Kuna piirkond on uus ja ­varasemast suurem, on raske öelda, kas näitust hakatakse korraldama kord või paar korda aastas.

Infojuhi ütlust mööda on huvi näituse vastu lastel ja noortel endiselt suur ning plaan on näitusega kindlasti jätkata, et anda lastele võimalus oma teoseid näidata.