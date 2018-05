Tõnu Ploompuu: Kuidas majandada Eesti metsa?

Demokraatlikus riigis on võimalik probleem lahendada lihtsalt: lasta igal inimesel otsustada, mil viisil temale kuuluvat metsaosa majandada. Mitte konkreetse puu kasutamise tasemel, vaid tervikmetsa arvestades. Rahvahääletusel antaks valida variantide vahel, millist majandamistüüpi keegi enda metsaosakul soovib näha. See aitaks kummutada vandenõuteooriaid ja leevendada asjatult köetavaid pingeid. Riigi ülesanne on metsakasutuse hääletuseks sobivaid majandamistüüpe välja töötada. Erametsad ei alluks sellele käsitlusele.