Juhtkiri: Aitame emasid!

Mullune diskussioon on vaibunud tõdemusse, et iga organisatsioon – kõnealusel juhul Eesti naisliit – on vaba, määramaks tingimusi, mille alusel nende ellukutsutud tiitleid välja anda. Ilmselt jäi paljudele märkamata, et naisliit uuendas laste vanuse kohta käivaid tingimusi: aasta emaks sobib naine, kel vähemalt kaks täisealist last. See tähendab, et Siiri Oviiri veetava organisatsiooni tunnustust ei saa pälvida mudilastega pere ema. Lillekimp ja käepigistus tuleb siis, kui lapsed on suurekski kasvatatud.