“Kogu planeerimisseaduse võib prügikasti visata”

Kui Varbla vald andis viis aastat tagasi Tamba tuulepargi rajamiseks ehitusloa, kuid ei kontrollinud selle vastavust detailplaneeringule, algas piirkonnas juristide sõda. Nüüd on olukord aga niivõrd keeruline, et isegi riigikohtul ei ole ühtset seisukohta. Küll on selge, et Lääneranna vald ­jätkab Varbla õigusjärglasena tööd, seadustamaks juba rajatud tuulikud. Kasutusload on juba menetluses.