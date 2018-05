Kaval ja omakasupüüdlik kukulind

Vähe leidub neid linnuhääli, mis oleksid nii tuttavad enamikule rahvaist ja millel oleks niivõrd palju ebausklikke tähendusi kui käo hüüd. See läbilõikava kõlaga kukkumine on miski, mida soovib igaüks oma kõrvaga tunnistada. Tänavu saabusid esimesed kukulinnud ­Aafrika-reisilt aprilli lõpul. Võiks öelda, et nii nagu tavaliselt. Suuremalt jaolt saabub ta aga mai algul. Käo tuleku järgi on vanarahvas lootnud ennustada viljakasvu ja saaki. Siis, kui kägu lehtes puude ajal end sisse seadis, ennustati head saaki.