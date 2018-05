Video: leiutamisvõistluse võitis kommipaberiavaja

”Augustis saab Lottemaa endale uue atraktsiooni, mille idee autorid on lapsed,” rääkis Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu. “Usun, et tulevikus täitub teemapark veel mitme leiutisega, mille mõte on tulnud lastelt ja mis inspireerivad nii noori kui vanemaid külastajaid leiutama ja ettevõtlusega tegelema.”

Võtmega kommipaberiavaja osutus viie lõppvooru jõudnud töö seast nii vanemate kui laste lemmikuks. Laste meelest on protsess tehtud mänguliseks ja nõuab teatud füüsilist pingutust. Vanematele meeldis aga see, et kommisöömine muutub teadlikumaks ja masinale ligipääs on piiratud võtmega.