Kadri Simson: Tasuta ühistransport tuleb, kui omavalitsused seda soovivad

Tegelikkus on selline, et riik on kõikidele maakondadele ja neis ühistransporti kureerivatele ühistranspordikeskusetele taganud raha sellises mahus, mis katab nende möödunud aasta dotatsiooni ja piletitulu kogusumma. Selle raha eest saab vabastada maaliinid piletist. Konkreetselt Pärnumaa ühistranspordikeskuse maaliinide ülalpidamise kogukulu oli möödunud aastal ligi­kaudu 6,5 miljonit ja tänavu prognoositakse selleks summaks 6,7 miljonit eurot.