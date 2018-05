Kaido Koppel: Meil ei planeerita linna tagaselja

Kaido Koppel Pärnu linnavalitsusest leiab, et Audru golfi puhul on õiglane praktika, kus ärihooned asuvad ärimaal ja mänguväljakud üldmaal, sest sealsel murul võib mängijaid segamata jalutada igaüks.

Kujutage ette olukorda, et te olete Weekend Festivali ajal oma kodu võõrastele üürinud. Linna­valitsus saab sellest teada ja muudab teie kodumaja maa sihtotstarbe elamumaast ärimaaks. Mis sest, et enamiku ajast ei kasutata teie kodu äri­tegevuseks. Ärimaa puhul on maamaks suurem ja linnavalitsusele oleks kasulik, kui te rahakotti rohkem kergendaksite.