Jaansoni raja veerde kerkib võimlemis- ja jõulinnak

„Laekunud 61 taotlust on selge viide sellele, et omavalitsused ja kohalikud kogukonnad peavad elanike aktiivse ajaveetmise võimaluste arendamist oluliseks,“ ütles Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa. “Kõige selle juures on oluline, et rajatavad välijõusaalid on alati avatud ja tasuta kasutada kõikidele huvilistele. Sellega oleme taas kord astunud sammukese edasi, et olla tervemad, tugevamad ja õnnelikumad.”