Pärnumaa toidutööstuse ettevõtted ootavad külalisi

Pärnumaalt ootavad külalisi kalakasvatajate ühistu Ecofarm, Jaanihanso siidritalu ja Tamme aiandustalu, kusjuures aiandustalu on külastajate mahutavuselt teine Eestis.

Maaeluministeeriumi avalike suhete nõuniku Kertu Kärki sõnade kohaselt on inimeste huvi on olnud väga suur ja ekskursioonikohad on täitunud juba Balbiinos, Leiburis, Kalevis, Saku õlletehases ja Santa Marias.