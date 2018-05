Pärnakaid tunnustati vägivallaennetuse auhinnaga

Mullu sügisel algas Pärnu linnas projekt, et kolme–nelja kuu jooksul jälgida perevägivallaga kokku puutuvate asutuste tegevust ja koostööd ja katsetada uusi lahendusi. Loodud süsteemne rollijaotus ja selge tööstruktuur aitasid tublisti kaasa perevägivalla ohvrite paremale kohtlemisele Pärnus. Ettevõtmise algatanud ministeeriumid aga said mõtteainet, kuidas levitada Pärnu kogemust Eestis mujalgi.

Justiitsminister Reinsalu sõnutsi tuleb vägivalda märgata ja ohver ei tohi ei jääda üksi. „Eesti ühiskonnas on oluline korduvvägivallatsejate tugevam mõjutamine. Eriti jäigalt tuleb suhtuda kalduvuslikkesse seksuaalkurjategijatesse,“ rõhutas Reinsalu. „Saatsime möödunud nädalal kooskõlastusringile kriminaalmenetluse reformi, mis aitab märkimisväärselt kiiremini ja tõhusamalt vägivallale reageerida. Selge on see, et vägivallakuriteo, eriti korduva vägivalla puhul peab sekkuma kiiresti. Siin ootan suuremat aktiivsust ja koostööd ka riigiasutustelt. Hea näide on Pärnu pilootprojekti meeskond, kelle töö täna tunnustatud sai.“

President Kaljulaid tõdes: „Me elame Eestis, kus iga kümnes kuritegu on perevägivallakuritegu – see on ligemale kümme protsenti kõikidest kuritegudest. Üle poole neist on omakorda teod, mis on seotud praeguse või endise paarisuhtega. Vägivald pole pere siseasi, vaid ühiskonna probleem. Auhind tunnustab neid, kes iga päev teevad tööd selle nimel, et meil oleks vähem möödavaatamist ja rohkem märkamist. Kes soovib, võib probleemile panna hinnasildi: tagasihoidliku arvestuse kohaselt maksab perevägivald Eesti riigile igal aastal üle 100 miljoni euro.“