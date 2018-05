Lavassaare laat suleb pühapäeval ajutiselt liikluse

Audru–Lavassaare–Vahenurme riigimaantee lõik 11,3.–11,6. kilomeetrini on 20. mail suletud hommikul kella kuuest kella 18ni. Ümbersõit on korraldatud Mäe ja Võidu tänava kaudu.

Vanavaralaat korraldatakse juba viiendat korda, eelmistel aastatel on see kohale meelitanud tuhandeid huvilisi. Traditsiooniliselt on kauplejad müügiks toonud kunstiteoseid, tehnika- ja tarbeesemeid.