Juhtkiri: Tamm Postipapale

Jannseni puu on lisa eelmisel nädalal linna, Lions-klubi ja vabakooli õpilaste istutatud 170 tammele. Postipapa oma tunneb nende seast ära infotahvli järgi.

Tammikute rajamine on riigikantselei initsiatiiv ja kantud mõttest jätta puu istutamisega maha märk oma riigi ajalukku. Jannsen väärib sellist jäädvustamist. Toimetusele tähendab puu istutamine traditsiooni algust. Papa tamm on koht, kuhu tema sünniaastapäeval koguneda ja austust avaldada. Arvestades tammede sadadesse aastatesse küündivat eluiga, võiks see traditsioon kesta meist kauem.

Kestlikkus on oluline märksõna Pärnu Postimehest ja laiemalt kogu kohalikust ajakirjandusest kõneldeski. Ajalehtede kõrvale tekkinud internetiväljaannete tõttu on juba hulk aastaid püütud prognoosida, millal paberlehed kaovad. Millenniumivahetusel arvati, et veebiajakirjandus ähvardab just maakonnalehti. Aastad on läinud, kuid kestame tänini.

Kas maksumaksja rahakotist finantseeritavad oma­valitsuste välja­anded tungivad ­tulevikus peale? Elame-näeme.

Viimatise maakonnalehti negatiivselt mõjutava protsessina on nähtud haldusreformi. Seda siis omavalitsuste rahastatavate valla- ja linnalehtede kaudu. Haldusreformi mõju ­näeme alles hiljem, sest protsess on sisuliselt pooleli: neli aastat on kuulutatud ülemineku- ja rahuajaks. Kas maksumaksja rahakotist finantseeritavad omavalitsuste väljaanded tungivad tulevikus peale? Elame-näeme.