Päikesekreemi tuleks peale kanda iga paari tunni tagant

Dermatoloog Ene Mäestu seletas “Terevisioonis”, et eestlastena oleme põhjamaine rahvas, kes peab arvestama: nahk on suhteliselt hele ja päikesetundlik. “Eriti kui reisime tugeva päikesega maadesse, peame seal käituma natuke teistmoodi kui Eestis suvel. Eesti päike on märksa leebem kui ekvaatorile lähemal paikades,” sõnas Mäestu.