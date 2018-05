Kajakad okupeerivad kesklinna katuseid

Kajakad on hõivanud Pärnu kesklinna lame­katused. Riegler Kinnisvarahoolduse töödejuhataja Pirko Palu märkis, et neil on tulnud südalinnas kajakatega maadelda juba ammusest ajast. “Pesime ükskord DeLange ja Blauhausi aknaid nii, et kaks meest oli korvis – üks vehkis kaikaga ja teine ­pesi,” meenutas ta. Muul viisil töötada polnud võimalik: kajakaid oli lihtsalt nii palju.