Galerii: turul algas suvehooaeg

“Möödunud esmaspäeval võtsime välituru talvehoonelt seinad ära, sellest nädalast on meil siin traditsiooniline avatud turg koos kõigi väli­lettidega ja need on päris kenasti kauplejatega täitunud,” rääkis Pärnu Vana turu juhataja Sirli Kiri.

Päikesepaistelisel ennelõunal turul jalutades on tõepoolest selge, et külastajate ega kaubavaliku pärast saa kurta. Letid on lookas: soovijad leiavad nii toiduaineid kui taime- ja puuistikuid. Müügil on välismaised maasikad ja kodumaised rabarberid ning till ja muud maitsetaimed. Võrdselt palju ostetakse nii kohalikku kui võõramaist kurki ja tomatit, Peipsi-äärset sibulat ja tinti.