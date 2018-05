Trimtexi käive ja kasum vähenesid

Trimtex Balticu majandusaasta aruandest selgus, et ettevõte teenis müügist Norras 4,1, Rootsis 2,8 ja Eestis 1,2 miljonit eurot. Veel eksporditi tooteid Soome ja Taani, vastavalt 341 000 ja 330 000 euro eest.

Trimtex Balticu emaettevõte on 1976. aastal asutatud Norra firma AS Trimtex Sport. Firma peakontor paikneb Lõuna-Norras, ent seal on vaid üldjuhtimine ja müügiosakond.