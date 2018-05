Iklas etendub alkorallist ajendatud must komöödia

Prem Productions OÜ esindaja Gerli Tiganik rääkis, et suvelavastus “Piiri peal” toob kokku hinnatud näitlejad Ago Andersoni ja Jan Uuspõllu keset metsikut ostlemist piiriäärses Iklas.

„Anderson ja Uuspõld arutavad oma elu üle, et leida see piir, mida ületades oled läinud juba üle piiri,” tutvustas Tiganik. „Mõlemad näitlejad on eriliselt värvikireva eluga ja kui nad oma lugusid üksteisega jagasid, pidid mõlemad tõdema: “Kui ei oleks endaga juhtunud, ei oskaks välja ka mõelda!””