Pärnumaal algab vereta jaht

Kolme päeva jooksul pildistatud loodusfotodest valib iga osaleja välja kuni kümme paremat. Nende seast selekteerib žürii omakorda umbes 60 huvitavamat pilti, millega saab tutvuda sügisesel fotonäitusel riigimetsa majandamise keskuse Tallinna kontoris. Samal ajal kuulutatakse välja võidutööd. Tänavune vereta jaht on 21., aastate vältel on loodusfotovõistlusel jahitud kõike ja kõikjal, vee all ja peal. kaameraga on sihitud kobrast, metssiga, metsist, põtra, hirve, ilvest, metsnugist, mäkra, tetre, saarmast, metskurvitsat, metskitse, ronka ja kährikut.