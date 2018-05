Laupäeval kihutavad nelja riigi ässad ringrajal

„Kõige kiiremate mootorrataste Superbike-klassis on favoriit Eesti esisõitja Hannes Soomer, kes sel hooajal võistleb maailmameistrivõistluste karussellil Supersport 600 klassis,“ rääkis Ervin. „Hannese võit pole aga kindel, sest tema tugev kodumaine konkurent, auto24ringi rajarekordi omanik Martin Pärtelpoeg on täis tahtmist poodiumi kõrgeimale astmele tõusta. Kindlasti lisavad võistlusele pinget kiired soomlased, kes paljudel Euroopa ringradadel edukalt kihutanud. Usun, et tugevas konkurentsis võib rajarekord sündida.

Laupäevasel võidusõidul on igal huvilisel võimalik startida tänavaklassis. Selleks on tarvis tulla hommikul kohale ja maksta osalustasu. Ainus nõue on, et mootorrattal olgu tehtud ülevaatus.