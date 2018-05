Pärnu juhtimiskonverentsi avapäeval tekkis parkimissegadus

Lehelugejale jäi mulje, et südalinna ainuke linnale kuuluv tasuta parkla on reserveeritud täna alanud Pärnu juhtimiskonverentsi külalistele ja kohalikud peavad parkima tasulistes parklates.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Gerli Kõivu teatel on Kesklinna silla kõrval avalik parkla, kus kõik soovijad võivad auto võimaluse korral parkida. “Mingit eraldi luba ei ole linnavalitsus juhtimiskonverentsile väljastanud,” selgitas ta.

Linnavalitsuse liikluse spetsialist Toomas Tammela käis olukorda kohapeal kontrollimas ja tõdes, et seal on tõepoolest reguleerijad, kes viisakalt aitavad parkimist korraldada. Juhul, kui parkla täitub, suunavad parkimiskorraldajad autojuhid kõrvaltänavasse ja muudesse parklatesse.

Sama kinnitas Kesklinna parklas olukorraga tutvunud AS G4S Eesti teenistusjuht Aivar Lahesaare, kellele alluv turvamees reguleeris parklas liiklust. “Oleme abistanud autojuhte, et parklasse mahuks parkima rohkem autosid ja jaganud infot linna teiste parklate kohta,” selgitas ta. “Aga kui parkla on juba täis pargitud, ei jää tõesti muud üle kui juhatada autojuhte mujale parklasse.”