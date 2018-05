Lääneranna vald ei andnud hooldekodu reformierakondlaste ettevõttele, vaid pani selle oksjonile

Hooldekodude kett Südamekodud võttis Lihula vallaga ühendust mullu suvel. Ettevõtte kaasomanik ja nõukogu esimees Kukk on Pärnu Postimehele öelnud, et praegu on Eestis hooldekodukohti puudu, mispärast nad näevad selles valdkonnas potentsiaali.

Firma esindajad on kinnitanud, et võivad olla huvitatud Lihula hooldekodusse investeerimisest. Idee järgi ostaks Südamekodud vallalt haldamisõiguse (hoonestusõigus, kinnisvara jääks omavalitsusele), investeeriks hooldekodu laiendamisse hinnanguliselt miljon eurot ja see tooks juurde pea 50 kohta klientidele, samuti looks Lihulas töökoha umbes 15 inimesele.