Mulle tundus teie muusikat kuulates ja “Back in the Day“ videot vaadates, et olete ka ska-stiilist mõjutatud.

Nickel: Kuigi ma olen seda varem kuulnud, ei ole meil otseseid mõjutajaid skast ega ka otsest suhet selle muusikaga.

Schroffel: Võib-olla tuleb see „Back in the Day“ kitarrikäigust, mis on veidi vasturütmi mängitud.

Nickel: Võib-olla tuleneb see sellest, et üritame laval olla esinduslikud ja põnevad nagu varased ska-bändid. Aga see ei ole kunagi halb asi, mida kuulda, pigem huvitav.

McCloy: Esteetiliselt võtan küll skast mõjutusi, kuna ma olen selle väikese ajajärgu fänn ja kasutan ska-stiili riietuses. Aga see on nii ainult minu puhul, mitte kogu bändi.

Teie tunnusvärvid on sinine, must ja valge (teistsuguses järjekorras, J. L.), mis tundub naljaka kokkusattumusena, sest need on Eesti rahvusvärvid. Samuti näib nimi Fashionism vihjavat rahvuslusele ja tekitab küsimusi. Kuid fashionism'i defineeritakse hoopis kui omadust olla vaimustunud lühiajalistest moesuundadest, eriti sotsiaalmeedias. Kas te näete irooniliselt ennast bändida selliselt?

McCloy: Ei. (Kõik naeravad.) See on sõnamäng ja kui inimesed selle ühenduse loovad, on see nende otsus. Aga me ei näe ennast sellepärast lühiajaliselt tegutsemas, sest üle 30aastased ei tee bände, mis kestavad ainult kuus kuud. Võib-olla ikkagi tehakse. Ja paljudel bändidel peakski nii lühike eluiga olema. (Naeravad.)

Nickel: Soovisime teha kõike nipsakalt ja naljaga peaaegu montypython'likult. Otsustasime, et meil on oma lipp ja tahame head välja näha. Värvivalik oli üsna erapoolik, kuna need sümboliseerivad mulle sidet ühe jalgpalliklubiga.