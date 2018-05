Männiõied hakkasid allergikuid kiusama

Õietolmu taset jälgival Eesti välisõhu kvalliteedi veebilehel on märgitud männiõietolmu kuupmeetri sisalduseks Pärnus tänasest 1375 tükki. Samuti õitsevad praegu kask, mille õietolmu sisaldus on 417 õietolmu tükki kuupmeetris, ja üleeilsest tamm, mille õietolmu sisaldus on 352 tükki kuupmeetris.