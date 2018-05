Pärnus hakatakse õpetama päikesepaneelide eksperte

PKHK tehnikaõppeosakonna juhataja Jüri Puidet rääkis, et Eestis pole sellist eriala enne õppida saanud. “Me oleme nagu pioneeri rollis,” märkis ta. Vajadus spetsialiteedi järele on tema väitel suur, sest ehituses kasutatakse järjest enam taastuv­energial põhinevat tehnoloogiat. “Päikeseenergia on üks lihtsamaid mooduseid selleks.”

Praegu teevad seda tööd suures osas elektrikud, kes on omandanud lisaoskused teenistuse käigus. “Tööturule on lihtsam siseneda, kui need oskused on juba olemas,” selgitas osakonnajuhataja.