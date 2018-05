Planeerijad laovad vanale vundamendile uusi kive

Vaadata tuleb kaugele: aastani 2030 ja sealt edasi. Alus on riigihalduse ministri Jaak Aabi allkirjaga tänavu kehtestatud maakonnaplaneering, mis hõlmab Pärnu linna, Häädemeeste, Kihnu, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja Tori valda ning osaliselt Lääneranna valda. Osalt sellepärast, et Lääneranna vallast jäid Hanila ja Lihula enne haldusreformi Lääne maakonda, kus minister Aab kehtestas planeeringu Pärnuga võrreldes nädalapäevad varem.

Senisest Varbla ja Koonga ning Lihula ja Hanila vallast moodustunud Lääneranna valla juht Mikk Pikkmets möönis, et selline haldusreformieelne kaheks jagamine ehk kaks eraldi dokumenti otseselt ei sega planeerimist ja lähtutakse Pärnu maakonna arengu­strateegiast. “Hanila ja Lihula piir­konna tegevus kajastatakse mõlemas dokumendis, kuid väldime dubleerimist,” ütles Pikkmets.

“Pärnumaa arengustrateegia 2030+” tegevuskava aastateks 2019–2023 töörühma juhibki Mägi, moodustamisel on juhtrühm ja paigas neli teemarühma. Need on avalikud teenused ja kodanikuühiskond, turismi- ja puhkemajandus, teadmistepõhine tootmine – targad töökohad ja tehniline taristu. Ajagraafiku järgi peab arengu­strateegia uuendatud tegevuskava olema valmis enne jõule.