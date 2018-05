Mahelehm elab intensiivfarmi veisest kolm korda kauem

Kogu Mätiku meierei toote­valik ei ole veel mahe. “Juustule paneme 700 grammi kohta kaks grammi ürti. Kui need 700 grammi juustu on tehtud mahepiimast, aga see kaks grammi ürti pole mahe, ei ole toodegi mahe,” seletas Pikkmets, kel need kaks ürti mahedal kujul seni leidmata.