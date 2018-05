Suve alguses tuleb kontrollida salvkaevude olukorda

“Kui kaevu pole pikemat aega kasutatud, tuleks esmalt alustada kaevu tühjaks pumpamisega. Reostuse ilmnedes tuleb salvkaev puhastada ja desinfitseerida, üle kontrollida nii kaevu tehniline seisukord kui ka võimalikud reostusallikad. Kui kaevu ei puhasta, on see ohtlik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale,“ selgitas keskkonnaameti vee peaspetsialist Kadri Haamer.

Õige aeg selleks on just suvine kuivaperiood. Salvkaev on rajatud maapinnalähedastesse veekihtidesse, mistõttu kaevuvesi on maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitsmata. Samuti võib salvkaevu sattuda kõrvalisi esemeid või väiksemaid loomi, mis on üks reostusallikaid.