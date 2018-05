Lottemaal on sellest suvest uued tegelased Venemaalt

Teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et sel aastal oodatakse Lottemaale rohkem väliskülalisi. “Lottemaal armastatakse teatrit. Algaval hooajal on kavas ports uusi emotsionaalseid ja vimkasid täis näitemänge, milles on alati iva sees. Esimest korda mängime etendusi eesti ja läti keele kõrval vene keeles,“ lausus Toodu.