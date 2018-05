Taimekaitsetööd nõuavad ülimat ettevaatust

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud vahendeid. Järgima peab kõiki kasutusjuhendi nõudeid, sealhulgas veekaitsevööndis kehtivaid piiranguid. Pritsida ei tohi, kui tuul puhub kiirusega üle nelja meetri sekundis ja õhusooja on üle 25 kraadi. Samuti tuleb arvestada tuleb tuule suunda lähedaste objektide suhtes, et ära hoida nende saastumine. Tööde ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.