Pärnakas tõi Taanis loodud ­kudumimargi kodulinna

Paljudele üllatusena esitleb pärnakas Kauni Sillat nüüdsest Pärnus autoriloomingut. Tuleb välja, et ta on aastaid pisikeses töökojas taanlannadele elegantseid ja omanäolisi kudumeid kujundanud ja on võtnud nüüd nõuks neid Eesti naistelegi pakkuda.