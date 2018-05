Siiri Erala: Peatselt kaduv plasttükk

Riigi infosüsteemi amet avaldas, et ID-kaardi tootja ei järginud kõiki turvanõudeid ja genereeris osal ID-kaartidel privaatvõtmed väljaspool kiipi. See annab võtmete genereerijale võimaluse kasutada ID-kaarti füüsiliselt kaarti omamata ja PIN-koodi teadmata. Selle riski maandamiseks tunnistab politsei- ja piirivalveamet nende kaartide sertifikaadid kehtetuks.

Mullu septembris tuli ootamatult päevavalgele info, et rahvusvaheline teadlaste grupp avastas ­ID-kaardi turvariski.

Mõlemal juhul on kaardiomanikke rahustatud väitega, et kõik allkirjad kehtivad, valimistulemused püsivad ja oht on vaid teoreetiline.