Kutsehariduskeskuses tehti rekordarv õpirändeid

Neljapäeval tähistati kõikjal Eestis kutsehariduse rahvusvahelistumise päeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kutsekoolides tehtavale rahvusvahelisele koostööle. PKHKs on tänavu nii õpilased kui kooli töötajad käinud kogu Euroopas praktikal või töövarjuks 144 korral.

Erasmuse projekti raames on saanud 89 õpilast võimaluse sooritada ettevõtte- või koolipraktika mõnes välisriigis. 46 õpetajat on käinud muudes riikides töövarjuks. Kõige enam on praktikal ja töövarjuks käidud Hispaanias ja Maltal.