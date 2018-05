Sindi kingib Eesti lipu päeval emale pühendatud etenduse

Koostöös muusikaõpetaja Marje Tilgaga valis Eneli Arusaar ema südame ja koduga seonduvad laulud. Kontsertetendusse on kaasatud kaheksa vene õppekeelega last, nende hulgas on kolm rahvuselt itaallast, kes kaunistavad näitemängu sinimustvalgete südametega – seda mõtet toetasid lavastaja kolleegid Jelena Oleštšenko ja Jelena Kuvšinova. Õpetaja Merike Lilleleht toob oma klassiga lavale akrobaatilised kujundid, milles on sinimustvalgena sõnad “Eesti” ja “ema”. Tantsuõpetaja Merili Passel toob tantsulastega lavale „Vanaema seeliku“.