Pärnu lõviklubi toetas diabeediühingu lastelaagrit

“LC Pärnu Livonia on kümne tegevusaasta jooksul toetanud eri valdkondi. Aastaid toetasime Pärnu Shalomi abikeskuse lapsi, andes välja stipendiumi parimale põhikoolilõpetajale, korraldades neile väljasõite ja olles vajaduse korral abiks. Samuti oleme abiks käinud kodutute loomade varjupaigas. 2016. aastal aitasime Pärnu koolide raamatukogudele soetada ilukirjandust,” loetles Visas klubi tegemisi.

Sellest aastast on klubi hakanud rohkem tähelepanu pöörama Pärnumaa diabeedilaste toetamisele.

“Meie, täiskasvanud, soovime, et meie lapsed kasvaksid diabeedist hoolimata võimalikult hea tervisega täiskasvanuteks, et nad saaksid ühiskonnas osaleda võrdväärselt teistega. Lapse vajadus tunda end teistesarnasena, normaalsena, aitab hoida vaimset tervist. Kui laps on hoitud, saavad vanemad korraks hinge tõmmata ja puhata – diabeet ei võimalda seda tavaliselt. Pärnu Livonia lõviklubi aitab tagada nii laste kui nende vanemate elukvaliteedi,” rääkis ELDÜ esimees Kristi Peegel.