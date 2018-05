Esietendub pimedate ühingu lavastus “Kuld”

“See on nimelt linnarahvale mõeldud etendus, et inimesed saaksid näha, milleks pimedad ja vaegnägijad suutelised on,” rääkis pimedate ühingu näiteringi juhendaja Margus Oopkaup. Ta täpsustas, et kuna Pärnu pimedate ühing osaleb sellesama looga juuni alguses üleriigilisel puuetega inimeste kultuurifestivalil Tartus, on etendus väga lühike, kestes umbes 15–20 minutit.