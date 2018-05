Jüri Lebedev: Kolemajadega Pärnu vajab ravi

Riia poolt tulles ei ole olukord sugugi parem. Konstantin Pätsi vanemate rajatud maja Raekülas kannab küll mälestustahvlit, kuid kõik muu on kahjuks unarusse jäetud. Sealt edasi on end enne Papiniidu ristmikku sisse seadnud kaminaid reklaamiva viidaga sara, mis näib olevat nii mäda, et püsti hoiab seda üksnes seesamune reklaamsilt. Nii need hooned vahetuvad. Hea jupp tublide ­linnakodanike kodusid, sekka mõni kaariesest puretud tondiloss, millel Sööbik ja Pisik on uksed-aknad hädapärast laudadega kinni tagunud.