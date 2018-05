Lauri Kool: Eestis upuvad valdavalt eakad inimesed

Eelmise aasta septembris uppus Põlvamaal 80. aastates mees kodutiiki. Kaldalt leiti muruniiduk. Tiigi kaldad olid järsud, mistõttu on alust arvata, et mees takerdus muru niitmise ajal, kukkus vette ja uppus. Kahjuks ei ole see erandjuhtum: päästeameti viimaste aastate statistika näitab, et uppujate seas on kõige enam vanu ini­mesi.