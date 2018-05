Silvia Paluoja: Tiigri kustunud silmad

Sellepärast, et mast, millest signaal peab taluni jõudma, jääb Kavarusse lehte läinud metsa varju.

Alles see oli, kui teleris reklaamiti interneti- ja tele­teenust kopteri lennukiirusel kohaletoovat firmat näitleja Üllar Saaremäe kehastuses. Kuid siingi on oma aga. Külas, kus naabrid kasutavad selle hüperfirma teenust, kuid nende vahepeale jäävas talus ­pole signaali või on juhul, kui peremees enda majaümbruses lageraide teeb.