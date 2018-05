Rekordarv publikut tõi 5000 eurot

Selle hooaja publikurekordi taga peitus tõsiasi, et Vapruse peasponsor Coolbet lasi kõik toetajad staadionile tasuta ja maksis kolmeeurose piletiraha omakorda vähiravifondile “Kingitud elu”. Teisalt see, et paar tundi varem toimus harjutusväljakul Vapruse perepäev, kust suur osa kollastes särkides poisiklutte ja nende vanemaid rändas põhiareenile.

Paraku kujunes Premiumi liiga kahe viimase tiimi mõõduvõtt ühepoolseks, kus üks meeskond aina ründas ja teine istus kaitses: avavilest saati üritas kodumeeskond jalgpallurite keeli värava ette bussi parkida, et kalevlased väravani ei jõuaks. On ju ka Pärnu tiimi peatreener Indrek Zelinski korduvalt toonitanud, et esmane eesmärk on taga nulli hoida, küll siis vastased muutuvad kärsituks ja Vapruselgi tekivad võimalused.