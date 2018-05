Skano müüs osaluse Trigonis oma tütarettevõttele

Tehingu tulemusel omandas Skano Fibreboard 169 866,83 euro eest 346 667 Trigon Property Developmenti aktsiat, mis moodustavad 7,71 protsenti kõigist Trigon Property Developmenti aktsiatest. Ettevõte teatas börsile, et Skano Fibreboard tasub aktsiate eest osade kaupa 18. juuniks.

Trigon Property Development on kinnisvaraarendusettevõte, mis on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Trigon Property Developmentil on üks kinnisvaraarendusprojekt: Niidu arendusala Pärnu linnas.