Maapõu avaneb uudishimulikule Särghaual kivimihoidlas

Valgustatud klaaside all algab puursüdamike väljapanek hoomamatust kahe miljardi aasta tagusest ajast ja lõpeb setteläbilõikega viimasest jääajast, mis lõppes 12 000 aastat tagasi ja vahepeale jääb settekivimite osa, nii umbes 550–350 miljonit aastat vana.

Meetripikkused puursüdamikud on kogutud riigi eri paikadest, siin on valkjat paekivi ja punast liivakivi, liustikusetteid ja põlevkivi, mille kihid silmanäh­tavalt vahelduvad lubjakiviga. Toompea puuraugust võetud näidises on talletunud madalmere taganemisega moodustunud settekivimid ja ürgne elustik.