Sip-sip-sip-sip-sirrr

Lehelinnud olid mulle küllaltki võõrad 2015. aastani. Enne seda olin neid siin-seal kohanud, kuid ei osanud neid määrata. Ei laulu ega välimuse järgi. Nüüdseks olen endale need vilkad sulelised selgeks teinud. Keerulist pole midagi, seda enam, et lehelinde on meil vaid mõni liik. Tuntumad on väike-, salu- ja mets-lehelind, kuid meil esineb ­nõlva-lehelindugi, kes jääb silma aga märksa harvemini.