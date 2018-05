Urve Pappa: Emakakaelavähi asemel kardetakse vaktsiinimist

Aasta algusest on Eesti riiklikus vakt­sineerimisprogrammis 12–14aastastele tütarlastele saadaval inimese papilloomiviiruse (HPV) vastane vaktsiin, et ennetada emakakaelavähki. Naistearstina tean, et seepärast on tütarlaste vanemate seas esile kerkinud vastukäivaid arvamusi, kas ja kuidas kaitsta tütreid emakakaelavähi eest. Tõtt-öelda ei tohiks kas-küsimust üldse tekkidagi.