Aknakoda jõudis seitsme aastaga nullist oma tehaseni

Aru seletas, et kuu kulus seadmete katsetuseks, nüüd käib tootmine nii, nagu peab, ja kohe-kohe algab kõige kibedam tööaeg. Kolimine jäi Aru seletust mööda rahulikku perioodi. “Planeerisime augu, mil me ei müünud poolteist nädalat, mis meil kolimiseks läks, aga see ei mõjutanud majandustulemust,” kinnitas ta.

Aru tõdes, et uue tehase kerkimine Pärnusse on suur asi niikuinii, seda enam, et Aknakoja asutajad on kohalikud, kes firma nullist üles töötasid. Tehase püstitamine läks maksma umbkaudu miljon eurot, millest viiendik kaeti omaosaluse ja ülejäänu kümneks aastaks võetud pangalaenuga. “Laenu saamine ei ole tänapäeval lihtne, selleks peab olema usaldus välja teenitud,” kõneles Aru.