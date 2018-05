Linna korterihinnad pole Pärnu küladesse jõudnud

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman selgitas, et pelgalt nimemuutus ei mõjuta kinnisvara hinda. “See fakt, et mingi osa endisi väikseid omavalitsusi on Pärnu linna nime all, iseenesest ei mõjuta midagi,” sõnas Sooman. Otsest mõju avaldab see ehk siis, kui teenused lähevad paremaks. “Seda näeme võib-olla alles paari aasta pärast.”