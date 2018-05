Kunstnikud astusid Edgar Valteri maalidest välja

Üleeile õhtuks jõudsid nongratalased oma sünnilinna Endla teatrisse, kus Mehhiko, Soome, Eesti ja Ameerika kunstnikud astusid vaatajate silme all välja Edgar Valteri maalidest.

Enne seda astus Non Grata üles Berliini eri linnaosades hiiglaslikul 1. maile pühendatud MYFestil, mida külastas üle miljoni inimese. Läbi aastakümnete on need proletariaadile pühendatud pidustused päädinud Saksamaa pealinna immigrantide linnajagudes tänavalahingutega politseiüksuste ja anarhistide vahel. Kaasatakse soomusmasinad eriväeosadega, pillutakse­ Molotovi kokteile ja näeb apokalüp­tilisi stseene leegitsevate autode ja ­mitmesajapealiste punkarijõukudega.