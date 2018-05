Pärnu võimuliit pani Soosaare valiku ette

Kosenkranius rõhutas, et uue kunsti muuseum on küll silmapaistev pikaajaline kunstiprojekt, kuid linn peab avaliku raha jagamisel jälgima proportsionaalsuse põhimõtet. Mõlemas eraprojektis korraga ei saa linn rahastaja olla ja muuseumil tuleks otsustada, mida ta soovib linna toetuse abil teha.

2017. aasta novembris sõlmisid valimisliit Pärnu Ühendab, Keskerakond ja Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonilepingu, milles lubavad toetada Läänemere kunstisadama arendamist. Pärnu eelarvestrateegias on selleks reserveeritud 300 000 eurot, millest linn on juba toetanud ehitusprojekti koostamist 65 000 euroga. Esplanaadi 10 väljaostuks ja arendamiseks küsis uue kunsti muuseum 3,2 miljonit eurot riigilt, kuid ei saanud seda. Linn on otsinud kunstimuuseumile asenduspinda, kuna Esplanaadi 10 omanik on soovinud, et uue kunsti muuseum koliks praeguselt rendipinnalt mujale või hakkaks maksma ülikõrget üüri.