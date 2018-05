Pärnu Koidula lõviklubi tunnustas maailmaparandajaid

“Silmapaistvate õpitulemuste kõrval koolipere ühisesse tantsu panustamine, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks, koos klassikaaslastega veebilehe “Õppimine lõbusaks” loomine, loomade varjupaiga asukate elu helgemaks muutmine,” loetles LC Pärnu Koidula sekretär Kaja Grak viise, kuidas neiu on maailma parandanud.

Kasutades pärimuskultuuri ja projektiõppe vahendeid ning lõimides kirjandust, muusikat ja ajalugu, paistab silma Päidi oskus kasvatada oma riiki hoidvaid ja austavaid väärikaid kodanikke. Koos õpilastega on ta tutvustanud Eesti pärimuskultuuri kooli arvukatele väliskülalistelegi. Köitvad ja arendavad on Päidi eestvedamisel korraldatavad retked muuseumidesse.

Adamson on kasvatanud õpilastes maailma mõistmist tantsu ja liikumise kaudu. Ta on juhendanud aastaid õpilasi, kes on esindanud Pärnu linna ja Eesti Vabariiki nii kodulinnas kui ka välismaal. Ta teeb suurepärast koostööd projektis “Pärnu linn kui õpikeskus” üldhariduskoolidega ning koostöös õpilastega on välja andnud klassikalise muusika ja originaalkoreograafiaga loodud laste balletilavastusi. Igal õppeaastal tantsitakse kümme etendust, korraga osaleb 26 õpilast. Märkimisväärsed on klassikalise tantsu avatud tunnid ja kontsertkavad Pärnu muuseumis. Adamson kasvatab õpilasi nägema maailma rahu ja rahvustevahelist sõprust ning laiendab õpilaste maailmapilti rahvaste kultuure tutvustades, toetudes balletile.